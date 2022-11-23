Deprem sonrası eğitime ara veren iller belli oldu
Bolu, Sakarya ve Düzce ile Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eğitim öğretime bir gün ara verildi.
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğünde deprem İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, ve İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi.
OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?
Düzce'de tüm eğitim kurumlarında okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Hamile ve engelli kamu çalışanlarının da 1 gün izinli olacağı belirtildi.
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, deprem nedeniyle kentte eğitim öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı.
Sakarya ve Düzce'nin ardından; Bolu Valiliği de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde de deprem nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildi.
OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?
Düzce'de tüm eğitim kurumlarında okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Hamile ve engelli kamu çalışanlarının da 1 gün izinli olacağı belirtildi.
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, deprem nedeniyle kentte eğitim öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı.
Sakarya ve Düzce'nin ardından; Bolu Valiliği de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde de deprem nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildi.