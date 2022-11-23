Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Kızılay'ına talimat: Vatandaşların tüm ihtiyaçlarını giderin

Düzce'deki 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay'ına vatandaşların tüm ihtiyaçlarının giderilmesi doğrultusunda talimat verdi.

Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşların tüm ihtiyaçlarının giderilmesi doğrultusunda talimat verdiğini bildirdi.Kınık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Sayın Cumhurbaşkanımız arayarak müdahale faaliyetlerimiz hakkında bilgi aldı, vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarının giderilmesi doğrultusunda talimatlarını verdi.' ifadesini kullandı.