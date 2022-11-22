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Beyaz Saray'dan Pençe Kılıç Harekatı açıklaması... 'Türkiye'nin kendisini savunma hakkı var'

Beyaz Saray, Pençe Kılıç Harekatına ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin kendisini savunma hakkı var, güneyinde meşru terör tehdidi sürüyor." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'dan Pençe Kılıç Harekatı açıklaması... 'Türkiye'nin kendisini savunma hakkı var'
Ekleme: 22.11.2022 - 23:22 Güncelleme: 22.11.2022 - 23:41 / Editör: Ozge Selin
Beyaz Saray'dan Pençe Kılıç Harekatı açıklaması... 'Türkiye'nin kendisini savunma hakkı var'
ABD'den Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyine başlattığı Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na ilişkin açıklama geldi

Beyaz Saray, Türkiye'nin güney sınırında "terör tehdidiyle" karşı karşıya olduğunu ve kendini her türlü savunma hakkı bulunduğunu belirtti.

"TERÖR TEHDİDİ SÜRÜYOR"

Pençe Kılıç Harekatına ilişkin konuşan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, yaptığı açıklamada "Türkiye'nin güneyinde meşru terör tehdidi sürüyor, kendisini savunma hakkı var" ifadelerini kullandı.

ORTAKLARI İÇİN ENDİŞELİYMİŞ

Kirby, bölgedeki gelişmelerde kendilerini endişelendiren noktanın ise "SDG" adını verdikleri YPG/PKK'nın "DEAŞ ile mücadelesi" olduğunu belirterek, "Bölgedeki bir operasyon, ortağımız SDG'nin DEAŞ ile mücadele kabiliyetlerini kısıtlayabilir. SDG ile bunun için ortaklık yapıyoruz ve DEAŞ üzerinde baskıyı devam ettirmek istiyoruz." dedi.
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