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Çalışanlara 1000 TL doğalgaz yardımı: Doğalgaz Tüketim Desteği’nde kış dönemi ödemeleri başladı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere hane bazlı verilecek olan doğalgaz desteği ödemelerinin başladığını duyurdu. Başvuruda bulunmayan vatandaşlar "Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 1000 TL doğalgaz desteği hakkında merak edilenler…

Ekleme: 21.11.2022 - 01:17 Güncelleme: 21.11.2022 - 01:28 / Editör: Ozge Selin
Çalışanlara 1000 TL doğalgaz yardımı: Doğalgaz Tüketim Desteği’nde kış dönemi ödemeleri başladı!
Doğalgaz yardımı başvuru süresi, şartları ve ödeme tarihleri için sorgulamalar arttı. İhtiyaç sahibi ailelere hane bazlı verilecek olan doğalgaz desteği ödemeleri için başvuruda bulmak isteyenler “1000 TL doğalgaz yardımı başvurusu” için aramalarını yoğunlaştırdı. İşte doğalgaz desteği hakkında merak edilen aramalar...

1000 TL doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, doğalgaz desteğinden kimler yararlanacak?

Bakan Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteği'nde kış dönemi ödemelerinin başladığını duyurdu.

Çalışanlara 1000 TL doğalgaz yardımı: Doğalgaz Tüketim Desteği’nde kış dönemi ödemeleri başladı!

Bakan Yanık, şunları söyledi:

'İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteği'nde kış dönemine ilişkin başvurular sürüyor. Önceki dönemimiz içerisinde yer almayan kiracılarımızı da destek kapsamına aldık...

Bu doğrultuda başvuru şartları uygun olan ev sahibi veya kiracı olarak ikamet eden, mesken niteliğinde hanelerde yaşayan vatandaşlarımız destekten yararlanabilecek.'

Doğal Gaz Tüketim Desteği'nden hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelerin yararlanabildiğinin altını çizen Bakan Yanık, 'Vatandaşlarımız, e-Devlet'ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek...

Çalışanlara 1000 TL doğalgaz yardımı: Doğalgaz Tüketim Desteği’nde kış dönemi ödemeleri başladı!

Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak.' dedi.

Doğal gaz yardımlarından yararlanmak isteyenler ihtiyaç sahibi olmak şartıyla e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilirler.

T.C. kimlik numarası ve şifresiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ' Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti' sayfasına giriş yapan adaylar kimliklerini doğrulayarak başvurularını iletebilirler.

Çalışanlara 1000 TL doğalgaz yardımı: Doğalgaz Tüketim Desteği’nde kış dönemi ödemeleri başladı!

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti

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