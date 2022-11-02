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Karabük'te 'dolandırıcılık' operasyonu: Gözaltına alınanlar arasında CHP ilçe başkanı da var

Karabük'te iş vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında CHP ilçe başkanının da olduğu 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 'işe sokma' vaadiyle yaklaşık 500 bin TL topladıkları iddia edildi

Ekleme: 2.11.2022 - 16:39 Güncelleme: 2.11.2022 - 16:40 / Editör: Ozge Selin
Karabük'te 'dolandırıcılık' operasyonu: Gözaltına alınanlar arasında CHP ilçe başkanı da var
Karabük Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği ve Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlileri tarafından, il merkezi ve ilçelerde meydana gelen 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarıyla ilgili, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma doğrultusunda operasyon düzenlendi. Nisan ayından itibaren iki ay süre boyunca H.T. ve S.B. teknik takibe alındı. İki şüphelinin iş vaadiyle dolandırıcılık yaptığı tespit edildi. Yürütülen çalışmalarda CHP Eskipazar İlçe Başkanı Z.Y.'nin de diğer iki şüpheli ile birlikte hareket ettiği iddia edildi.

400 SAYFALIK FEZLEKE HAZIRLANDI

31 Ekim günü sabah 07.00 sıralarında operasyon düzenledi. Karabük merkez, Eflani ve Eskipazar ilçelerinde 4 ayrı adrese 6 ekip ve 20 personelin katılımıyla eş zamanlı olarak yapılan operasyonda H.T., S.B. ve CHP Eskipazar İlçe Başkanı Z.Y. gözaltına alındı.
Şüpheli H.T.'nin evinde yapılan aramalarda 1 adet kurusıkı tabanca ve müştekilere ait çok sayıda nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, diploma ile alacak-verecek çizelgesi bulundu. Emniyet ekiplerinin 400 sayfalık fezleke hazırladığı üç şüpheli, işlemlerinin ardından Karabük Adliyesi'ne sevk edildi.

500 BİN TL TOPLADIKLARI ÖNE SÜRÜLDÜ

Soruşturma kapsamında aralarında tanık ve müştekilerin de bulunduğu 63 kişinin ifadesi alındı. 3 şüphelinin işe sokma vaadiyle yaklaşık 500 bin TL para topladığı ileri sürüldü.
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