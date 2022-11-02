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Ege’de, 1 kaçak göçmenin cansız bedeni bulundu

Alabora olan lastik bot içerisindeki 8 kaçak göçmen kurtarıldı. Arama çalışmalarında, 1 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. Ölen şahsın, Afganistan uyruklu olduğu açıklandı.

Ekleme: 2.11.2022 - 12:15 Güncelleme: 2.11.2022 - 12:16 / Editör: Ozge Selin
Ege’de, 1 kaçak göçmenin cansız bedeni bulundu
Aydın'da, Kuşadası ilçesi açıklarında 31 Ekim'de, Sisam Adası'na geçmeye çalışan lastik bot içerisindeki kaçak göçmenler, Evia ile Andros adaları arasındaki Kafirea Boğazı'nda fırtına nedeniyle alabora oldu.

Batan bottaki bazı göçmenler, can simitlerine tutunarak hayatta kalmaya çalıştı. 8 kaçak göçmen kurtarılırken geri kalanının bulunması için çalışma başlatıldı. Öte yandan, kaçak göçmenlerin batmadan hemen önce FRONTEKS ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedikleri belirtildi.

Kurtarılan göçmenler hastaneye kaldırıldı

Bölgede bulunan İtalyan, Yunanistan ve FRONTEKS botlarının yaptığı operasyon ile kurtarılan 8 göçmen Sisam Adası'ndaki hastaneye kaldırıldı.

Afganistanlı kaçak göçmenin cansız bedeni bulundu

DHA'nın haberine göre; Sisam Adası güneyinde arama kurtarma faaliyetine dün, saat 11.20'de iştirak eden aint Kitts ve Nevis Federasyonu bayraklı 'Petro-Bulk 1' isimli ticari gemi tarafından, deniz üzerinde bir cansız beden tespit edildi. Türk Sahil Güvenlik botuna bildirilmesi üzerine bir göçmen cesedine ulaşıldı. Ekipler cansız bedeni sudan çıkararak kıyıya getirdi. Afganistan uyruklu olduğu değerlendirilen kişinin cansız bedeni kimliği tespit edilmek üzere Kuşadası Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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