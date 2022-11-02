Bodrum açıklarında Yunanistan'ın ittiği 60 kaçak göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 60 kaçak göçmeni, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kurtardı.Sahil Güvenlik Komutanlığı, 31 Ekim günü 04.35 ve 07.35 saatlerinde Bodrum açıklarında lastik botlar içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen toplam 60 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.