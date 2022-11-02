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50 BİN TL ÖDÜL! MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı? 1 Kasım MasterChef ödül oyunu..

MasterChef Türkiye'de 50 bin liralık ödül oyunu heyecanı yaşandı. Peki büyük ödülü hangi isim kazandı. İşte MasterChef'te yaşananlar..

Ekleme: 2.11.2022 - 09:41 Güncelleme: 2.11.2022 - 09:42 / Editör: Ozge Selin
50 BİN TL ÖDÜL! MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı? 1 Kasım MasterChef ödül oyunu..MasterChef Türkiye'de dün akşam ödül oyunu heyecanı yaşandı. 1 Kasım tarihinde ekrana gelen bölümde mavi takım ve kırmızı takım ödül oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadele verdi.

Şefler takımları semt pazarına göndererek oradan alışveriş yapmalarını istediler. Şefler alışveriş sonrası stüdyoya dönen takımlardan misafir menüsü yapmalarını istedi. Misafir menüsünü en başarılı şekilde yapan takım ödül olarak cağ kebabı yeme hakkı kazanırken kazanan takım kendi arasında bireysel ödül olan 50 bin lira için yarıştı. Şefler tadımlarını yaptıktan sonra kazanan takımı açıkladı. Yapılan tadım sonrası misafir menüsünü rakip takımdan daha başarılı şekilde hazırlayan kırmızı takım gecenin kazananı oldu.

50 bin liralık ödül

Takım oyununu kazanan kırmızı takımın kendi arasında oynadığı 50 bin liralık ödül oyununu kazanan yarışmacı Kıvanç oldu.

50 BİN TL ÖDÜL! MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı? 1 Kasım MasterChef ödül oyunu..
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