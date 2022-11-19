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Terör örgütü PKK'dan kaçan bir terörist ikna yoluyla teslim oldu

Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor, 1 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu.

Ekleme: 19.11.2022 - 17:29 Güncelleme: 19.11.2022 - 17:29 / Editör: Ozge Selin
Terör örgütü PKK'dan kaçan bir terörist ikna yoluyla teslim oldu
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.


Teslim olan örgüt mensubunun 2005 yılında terör örgütüne katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 108'e yükseldi.
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