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İstanbul Boğazı'nda gemi arızası... Trafik geçici olarak kapatıldı!

İstanbul Boğazı 147 metrelik geminin motor arızası yapması nedeniyle geçici olarak gemi trafiğine kapandı.

Ekleme: 19.11.2022 - 01:12 Güncelleme: 19.11.2022 - 01:17 / Editör: Ozge Selin
İstanbul Boğazı'nda gemi arızası... Trafik geçici olarak kapatıldı!İstanbul Ambarlı'dan Rusya'ya seyir halindeki KAPPA isimli gemi, Kandilli önlerinde makine arızası yaptı.

147 metre boyundaki gemi için bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait kurtarma römorkörleri sevk edilirken, İstanbul Boğazı'ndaki deniz trafiği geçici olarak askıya alındı.

İstanbul Boğazı'nda gemi arızası... Trafik geçici olarak kapatıldı!

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'Ambarlı'dan Novorossiysk'ye seyir halindeyken Kandilli önlerinde makine arızası yapan 147 metre boyundaki KAPPA isimli konteyner gemisi için Kılavuz Kaptanımız, KURTARMA-5, KURTARMA-7 Römorkörümüz ve KEGM-5 botumuz ivedilikle olay yerine sevk edildi.'

İstanbul Boğazı'nda gemi arızası... Trafik geçici olarak kapatıldı!


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