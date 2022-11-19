Hindistan'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 12 ölü, 3 ağır yaralı

Hindistan'ın Uttarkand eyaletinin Chamoli bölgesinde yolcu otobüsü 500 metre yükseklikten vadiye uçtu.12 kişi öldüOlay yerine çok sayıda ilk yardım ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan 2'si kadın 12 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de ağır yaralandığı bildirildi.Yaralılar hastaneye kaldırılırken, aracın kapasitesinden fazla yolcu taşıdığı için yuvarlandığı aktarıldı.Başbakan Pushkar Singh Dhami, kazada hayatını kaybedenler için üzgün olduğunu ve ölenlerin ailelerine para yardımı yapılacağını söyledi.