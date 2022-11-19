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ASELSAN'ın yeni silahı: Sınır ve üs savunmasında kullanılacak

ASELSAN'ın güncel çok alçak irtifa hava savunma ihtiyaçlarına ve kara tehditlerine karşı geliştirdiği Göker 35 milimetre Çok Maksatlı Silah Sistemi sınır ve üs savunmasında göreve hazır olduğunu gösterdi. Mini/mikro İHA sınıfında yer alan oldukça küçük ve zorlu hedefleri beklenenin çok üzerinde menzillerde imha etmeyi başaran sistem, kara hedeflerine karşı da oldukça uzun menzillere kadar etkin olduğunu kanıtladı

ASELSAN'ın yeni silahı: Sınır ve üs savunmasında kullanılacak
Ekleme: 19.11.2022 - 14:14 Güncelleme: 19.11.2022 - 14:15 / Editör: Ozge Selin
ASELSAN'ın yeni silahı: Sınır ve üs savunmasında kullanılacak
ASELSAN, özgün tasarım ve entegrasyon anlayışıyla kara ve deniz muharebesine yönelik farklı platformlarda kullanılabilen silah sistemleri geliştiriyor. Şirket, savunma teknolojilerinde sahip olduğu kabiliyet ve bilgi birikimiyle ortaya çıkan güncel tehditlere karşı yeni çözümler oluşturuyor.

Güvenlik güçlerinin bu konudaki talep ve ihtiyaçlarını karşılayan ASELSAN, bir yandan da öz kaynakları ve AR-GE çalışmalarıyla savunma teknolojilerindeki çözümleri çeşitlendiriyor.

ASELSAN'ın yeni silahı: Sınır ve üs savunmasında kullanılacak

Bu çabaların bir parçası olarak öz kaynaklarla geliştirilen Göker 35 milimetre Çok Maksatlı Silah Sistemi'ne yönelik testler başarıyla tamamlandı. Göker, testler neticesinde sınır ve üs savunmasında göreve hazır olduğunu gösterdi.

Mini/mikro insansız hava aracı (İHA) sınıfında yer alan oldukça küçük ve zorlu hedefleri beklenenin çok üzerinde menzillerde imha etmeyi başaran sistem, aynı zamanda kara hedeflerine karşı da oldukça uzun menzillere kadar etkin olduğunu kanıtladı.

Göker sistemi, sabit tesis ve sınır bölgelerinde konuşlanmak üzere, güncel çok alçak irtifa hava savunma ihtiyaçlarına ve kara tehditlerine karşı cevap verecek şekilde tasarlandı.

Kara hedeflerine karşı 5 kilometreyi aşkın menzilde etkinlik
Sistem, 35 milimetre parçacıklı mühimmatın (ATOM, ATOM-AntiİHA) güç çarpanı olarak kullanımıyla hava hedeflerine (mini/mikro İHA'lar, maket uçaklar, helikopterler ve benzeri) karşı 4 kilometreye kadar etkili oluyor. Göker, kara hedeflerine karşı ise zırh delici mühimmat (APDS), yüksek patlayıcılı yangın mühimmatı (HEI) ve ATOM mühimmatları sayesinde 5 kilometrenin üzerinde menzilde yüksek etkinlik sağlıyor.

Sistem, geniş yükseliş ekseni kapsaması (-35°/ 95°) ile özellikle dağlık alanlarda düşük alçalış açılarına atış imkanı sağlaması sayesinde hem kara hem de hava hedeflerine karşı yüksek başarım olanağına sahip bulunuyor.
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