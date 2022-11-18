Üsküdar'da İETT otobüsü aydınlatma direğine çarptı .

İstanbul Üsküdar'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü orta refüje ardından da aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan olmazken, yol bir süre trafiğe kapandı. .

Kaza saat 19.00 sıralarında Üsküdar Beylerbeyi Mahallesi Abdullahağa Caddesi üzerinde meydana geldi.Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda İETT otobüsünün şoförü hakimiyetini kaybetti. İETT otobüsü önce orta refüje, ardından da aydınlatma direğine çarptı. Direğin yola devrildiği kazada yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, otobüsün kaldırılmasıyla tekrar normale döndü.