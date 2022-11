Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Akıl terini alın teri ile birleştiriyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun programına Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Milletvekilleri Halil Fırat, Yakup Taş, Muhammed Fatih Toprak, Belediye Başkanı Dr.Süleyman Kılınç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve yetkililer katıldı.Karaismailoğlu Adıyaman'da yaptığı konuşmada ; 'Bugün, Gerger Çevre Yolu'nu da içine alan, toplam uzunluğu 36,6 kilometreye ulaşan Narince-Gerger Yol projemizin temelini atıyoruz. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ulaştırma ve altyapı projelerine verdiğimiz önem sayesinde bugün, ülkemizin her ilini, her bölgesini dünyaya bağlıyor, Bakanlık olarak Türkiye'nin kalkınması ve refahı için çok güçlü bir kaldıraç görevi görüyoruz. Hükûmetlerimiz döneminde; ülkemizin ulaştırma ve haberleşme yatırımları için yaptığımız 1 trilyon 653 milyar liranın üzerindeki harcamanın yüzde 60'ı karayollarına aittir. 2003-2022 yılları arasında karayolları için 995 milyar 900 milyon liralık yatırım yaptık. Diğer bir ifadeyle, ülkemizin, ulaştırmanın diğer alanlarında da olduğu gibi karayolunda da 100 yılda karşılanabilecek işleri 20 yıl gibi bir sürede neredeyse tamamladık.' dedi.Son 20 yılda karayollarımızdaki; Bölünmüş yol uzunluğunu 28 bin 816 kilometrenin üzerine çıkardık diyen Bakan Karaismailoğlu, '2023 yılında bu rakamı toplamda 30 bin kilometreye ulaştıracağız. Yani karayollarında da 'DURMAK YOK, YOLA DEVAM!' Bölünmüş yol hedefimiz 38 bin kilometre. Toplam yol ağımızın yarısını bölünmüş yol standardına kavuşturacağız. Aynı zamanda, karayollarımızdaki yol kalitesini de hızla artırıyoruz.Karayollarında yalçın dağları tünellerle, derin vadileri de viyadüklerle geçiyoruz. Hükûmetlerimiz döneminde tünel uzunluğunu; 50 kilometreden alıp, 663 kilometreye çıkardık. Cumhuriyet'imizin 100. yılında tünel uzunluğumuzu 720 kilometreye ulaştırıyoruz. Köprü ve viyadük toplam uzunluğunu da 735 kilometreye yükselttik. 2023 yılı için hedefimiz; bu alanda toplam uzunluğu 770 kilometrenin üzerine taşımaktır. Narince-Gerger yol projemizin yer teslimini, bu yılın Haziran ayında gerçekleştirdik.Narince Gerger projemizle, proje kapsamında; 33,1 kilometrelik tek yol ile birlikte, 3,5 kilometre uzunluğundaki Gerger Çevre Yolu yer alıyor.' şeklinde konuştu.Bakan Karaismailoğlu Değerli Adıyamanlı Kardeşlerim,diyerek devam ettiği konuşmasında; 'Bugün temelini attığımız Narince-Gerger Yolu'muzu, en kısa Zaman da sizlerin hizmetine sunmayı planlıyoruz. Projenin tamamlanmasıyla, yol güzergâhımız, 2 kilometre kısalacak, seyahat süresi 46 dakikadan 25 dakikaya düşecek. Böylece; Yolun fiziki ve geometrik standartlarının yükseltmiş olacağız. Zamandan 18,2 milyon lira, akaryakıttan 3 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 21 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Yapacağımız yeni yol ile Narince-Gerger Yolu güzergâhı üzerinden bulunan, UNESCO tarafından Dünya Mirası ilan edilen ve sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da önemli turizm merkezlerinden Nemrut Dağı'na da erişim kolaylaşacak, yerli ve yabancı turistlerin seyahatleri daha konforlu hâle gelecek. Bu da turizmi canlandıracak, ticareti canlandıracak. Şehrimizi canlandıracak.Yaptığımız her bir kilometrelik yol, yapıldığı yörenin, üretiminin, istihdamının, ticaretinin, eğitim, kültür ve turizminin gelişmesine de katkı sağlamaktadır.Yani yollarımız, yapıldıkları ve gittikleri yerlere 'akarsu' gibi canlılık katmaktadır.' açıklamasında bulundu.Bizler, ulaşım ve iletişim altyapı çalışmalarında, bölge ayrımı gözetmeksizin, batıya hangi yatırımı gerçekleştirdiysek doğuya da, kuzeye hangi yatırımları yaptıysak güneye de aynısını yapıyoruz diyen Karaismailoğlu; 'Bizim çalışma sistemimizde 'Halka hizmet, Hakk'a hizmetin gereğidir' biz de, durmadan yola ve yol yapımına devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın tüm dünyaya ilan ettiği Türkiye Yüzyılı projesindeki hedeflere uygun olarak, 2053 Ulaştırma ve lojistik Ana Planı'mız kapsamında projelerimizi hayata geçirmek için gece-gündüz demeden, 7/24 esasına göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yarınlarımıza, torunlarımıza daha rahat, güvenli ve ekonomik ulaşım imkânlarını sağlamak için bizler yorulmaya razıyız, hazırız. Bugünkü Adıyaman programımızda ayrıca, Kahta-Narince-Siverek Yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyeceğiz. Ayrıca, Adıyaman Hastane Farklı Seviyeli Kavşağı'nı yerinde inceleyeceğiz.' dedi.Akıl terlerini alınteriyle birleştirdiklerini belirten Bakan Karaismailoğlu; 'Narince-Gerger Yolu'nun yapımında çalışmakta olan, akıl terlerini, alın terleri ile birleştiren, vakitlerini, emek ve gayretlerini esirgemeyen tüm arkadaşlarımı yürekten kutluyorum.İşlerinde başarılarının devamını diliyorum. Sözlerime son verirken, Bugün nasıl Narince-Gerger Yolu'muzun temel atma törenini gerçekleştiriyorsak, Projenin tamamlandığında da aynı şekilde hizmete açılmasını inşallah hep birlikte yapacağımıza olan inancımı ifade ediyorum.' diye konuştu.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da katıldığı Gerger Narince yolu temel atma töreninde konuşan Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, 'Adıyaman büyük bir yatırım cennetine Ak Partiyle birlikte kavuştu. Bu bölgeye ciddi yatırımlar yapıldı narince merkez, olarak Gerger-Nissibi-Kâhta yolu hem Narince-Akıncılar yolu Kâhta Sincik-damlacık yol ayrımı olmak üzere 4 önemli proje aynı anda devam ediyor, toplamda 5 milyara yaklaşan bir yatırım değeri olduğunu biliyoruz bu vesile ben sayın bakanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.' dedi. 