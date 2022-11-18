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Süleyman Soylu'nun FETÖ ve PKK eleştirilerine muhalefetten tepki

TBMM'deki bütçe görüşmelerinde sunum yapan İçişleri Bakanı Soylu, PKK ve FETÖ ile mücadeleyi anlatırken CHP ve HDP'li vekiller tepki gösterdi. Kısa süreli atışmalar yaşandı.

Süleyman Soylu'nun FETÖ ve PKK eleştirilerine muhalefetten tepki
Ekleme: 18.11.2022 - 13:37 Güncelleme: 18.11.2022 - 13:48 / Editör: Ozge Selin
Süleyman Soylu'nun FETÖ ve PKK eleştirilerine muhalefetten tepki
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütçe maratonu devam ediyor.

Plan ve Bütçe Komisyonunda İçişleri Bakanlığı ve kurumları Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın 2023 yılı bütçesi görüşülüyor.

Görüşmelerde terörle mücadeleye ilişkin önemli mesajlar veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırıya değindi.

'Demek ki örgüt artık bunlara haber de vermiyor'
Soylu, 'Kimse kusura bakmasın, PKK'nın adını anmadan, tasmasını tutan sahibinin adını anmadan yapılan basın açıklamaları bizim gözümüzü boyamaz. İstiklal saldırısının ilk gününde HDP ve Demirtaş sureti haktan basın açıklamaları yaptılar. Demek ki örgüt artık bunlara haber de vermiyor. Üzerinden iki gün geçince hizaya geldiler.' şeklinde ifadeler kullanınca HDP'li milletvekillerinden sesler yükselmeye başladı.

HDP'li vekiller sataştı
Sözlerine devam eden Soylu, 'Aynı Demirtaş her zaman ki gibi zelil ve ihanet içeren bir yazı kaleme almış, yine devlete iftira atıp PKK'yı aklamıştır.' dedi.

HDP'li vekillerden gelen tepkiler üzerine bir kez daha söz alan Soylu, 'Sizin derdiniz ne PYD - PKK'ya atlıyorsunuz? Derdiniz ne PYD-PKK 'ya atlıyorsunuz?' diye sordu.

'Kılıçdaroğlu şehit ailelerinin yerine FETÖ'cü KHK'lıları mı alacak?'

Açıklamalarına devam eden Soylu FETÖ'ye yönelik de konuştu.

Soylu, 'Kılıçdaroğlu, FETÖ ve PKK terör örgütü iltisakı sebebiyle ihraç edilenlerin geri dönüşünü nasıl sağlayacak? Kimden aldığı garantiyle KHK'lılara peşin peşin söz veriyor. Biz 15 Temmuz ve diğer şehit yakınlarını memur yapmıştık. Altılı masa onları atıp, yerine FETÖ'cü, KHK'lıları mı alacak?' diye sordu.

İçişleri Bakanı daha sonra ise 'Türkiye bugün FETÖ ile küresel çapta yine hukuk ve demokrasi içinde mücadele etmektedir. Türkiye, FETÖ'yü tasfiye etmiştir. Bugününü ve yarınlarını beraber kurtarmıştır. Bunu Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın kararlılığıyla yapmıştır. En önemlisi de bu mücadeleyi hukuk ve demokrasi içinde kılı kırk yararak, doğru ile yanlışı ayırarak gerçekleştirmiştir.' şeklinde konuştu.

Bu sefer de CHP'li vekiller ses yükseltti

CHP'li milletvekillerinden bu sözler üzerine 'Mahkeme kararıyla' ifadeleri yükseldi.

Soylu'nun konuşmasını sık sık kesen CHP'li vekiller, 'Böyle bütçe konuşması olmaz, provokasyon yapılıyor' dedi.

CHP'li vekillerin çıkışının ardından açıklamasına devam eden Soylu sözlerini şöyle sürdürdü:

'Biz, 15 Temmuz ve diğer şehit yakınlarını memur yapmıştık . 6'lı masa onları atıp yerine FETÖ'cü KHK'lıları mı alacak? Türkiye , bugün FETÖ'yle küresel çapta , yine hukuk ve demokrasi içerisinde mücadele etmektedir. Türkiye, FETÖ'yü tasfiye etmiştir.'

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