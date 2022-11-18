Osmaniye şehidini son yolculuğuna uğurladı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak (28) memleketi Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin cenaze törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da katıldı.