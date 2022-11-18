Osmaniye şehidini son yolculuğuna uğurladı
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak (28) memleketi Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin cenaze törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da katıldı.
Adana Havalimanı'na getirilen şehit İnak'ın cenazesi, silah arkadaşlarının omuzlarında uçaktan indirilerek cenaze arabasına konuldu.
Şehidin cenazesi daha sonra karayoluyla Düziçi ilçesi Gümüş Köyü'ne götürüldü.
Şehidin cenazesi baba evine götürülerek helallik alındı. Şehidin eşi Emine, annesi Hüsne, babası Ökkeş ile yakınları gözyaşlarına boğuldu. Bakan Yanık, şehidin annesi ve eşine başsağlığı diledi.
İl Müftüsü Ali Çakmak'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından İnak'ın cenazesi Gümüş köy mezarlığında toprağa verildi.