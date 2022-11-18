Oltasına takılan balığı görünce ne yapacağını şaşırdı

Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde balık avına giden Emrah Ekinciel, oltasına takılan balığı görünce şaşkınlığa uğradı. Balığı oltadan çıkararak ölmemesi için muhafaza altına alan Ekinciel, ilk kez gördüğü canlının cinsini araştırmaya başladı. Ekinciel, balığın fotoğraf ve videolarını çekerek İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesine ulaştırdı. Üniversiteden gelen cevapta ise bu balığın Latince ismi 'oxynotus centrina' olan 'domuz köpekbalığı' olduğu belirtildi.Bu türün Türk denizlerinde nadir rastlanan bir tür olduğunun ifade edildiği geri bildirimde, balığın yeniden doğal yaşam alanına salınması tavsiye edildi. Bunun üzerine Ekinciel, domuz köpekbalığını kent merkezindeki Yürüyen Köşk Sahili'nden denize bıraktı.