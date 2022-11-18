Gökçeada’da korkutan yangın! Geniş alana yayıldı!
Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde 3 ayırı noktada çıkan otluk yangını, kısa süre geniş alana yayıldı. İtfaiye ve İlçe Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
Gökçeada ilçesinde Kuzu Limanı bölgesinde akşam saatlerinde 3 farklı noktada otluk yangını çıktı.
BÖLGEYE EKİPLER YÖNLENDİRİLDİ
Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, lodosun etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Gökçeada Belediyesi ve İlçe Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler yönlendirildi.
Ekipler söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
BÖLGEYE EKİPLER YÖNLENDİRİLDİ
Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, lodosun etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Gökçeada Belediyesi ve İlçe Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler yönlendirildi.
Ekipler söndürme çalışmalarını sürdürüyor.