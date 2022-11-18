Düğünde sızan gazdan 85 kişi zehirlendi: Takı takarken kusup bayıldılar

Olay, akşam saatlerinde Kastamonu'nun Devrekani ilçesindeki bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçedeki düğün salonundaki tüplü ısıtma sisteminde meydana gelen gaz kaçağı sebebiyle davetliler zehirlendi. Gazın havalandırma sistemiyle yayılması neticesinde düğüne katılan 85 kişi zehirlendi.Zehirlenenler baygınlık, baş dönmesi, mide bulantısı gibi şikayetleri üzerine Devrekani Devlet Hastanesine başvurdu. İlk müdahaleleri yapılan vatandaşlardan durumları ciddiyetini koruyanlar Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.Zehirlenenlerden 6 aylık ve 1,5 yaşındaki bebekler ile 75 yaşındaki bir kadının yoğun bakım ünitesinde tedavi edildiği öğrenildi.Öte yandan zehirlenme sebebiyle Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kriz masası oluşturuldu. Kriz masasında anbean hastaların durumu ve süreçleri takip ediliyor.Düğün salonundaki 7 yaşındaki Alper Eymen Kılıçoğlu, salonunun çok kalabalık olduğunu söyledi.Kendisinin kantine gittiğini anlatan Kılıçoğlu, 'Kantinde bir çocuk bayılmıştı. Takı takarken kusuyorlardı, bayılmışlardı. Ambulanslar geldi. Benim kuzenimin midesi bulandı.' dedi.Yüksel Kılıçoğlu ise eşi ve çocuğunu hastaneye getirdiğini ifade ederek, 'Çok şükür bir şey çıkmadı. Yine de Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedbir amaçlı gidiyoruz.' diye konuştu.