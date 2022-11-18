Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na olay gönderme! 'Özgürlük Türk milleti ile inşa edilir'

CHP'den istifa eden ve son günlerde muhalefete yönelik yaptığı çıkışlar ile ses getiren Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr Aslı Baykal'dan, Kemal Kılıçdaroğlu'na olay bir gönderme geldi. Aslı Baykal, "Özgürlüğü ve demokrasiyi Türk milleti için istiyorum. Bu da Türk milleti ile beraber inşa edilir. Amerikan hamburgercisinde veya Londra tefecisinde değil." dedi.

CHP eski genel başkanı Deniz Baykal'ın kızı Biyokimya mühendisi Aslı Baykal 'gayrımililer' çıkışı sonrası bu kez de Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir göndermede bulundu.Aslı Baykal, 'Özgürlükçü olmak için gayrı milli olmak zorunluluğu yoktur. Elbette özgürlükçü ve demokratım ve elbette milliyim. Benim çizdiğim siyasal model budur.' ifadelerini kullandı.'ÖZGÜRLÜK TÜRK MİLLETİ İLE İNŞA EDİLİR'Aslı Baykal,dedi.Aslı Baykal dün de sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullanmıştı:'Bu yola çıktığım zaman, babama komplo kuran gayrımilli odağın karşıma çıkacağını biliyordum. Görüyorum ki çok aceleciler. Onlarla elbette hesaplaşacağız.''Ama şimdi daha öncelikli bir gündemim var. Gayrımilli odağın iktidar olamayacağı bir teorik zemine katkıda bulunmaya çalışıyorum. Sonra onları cımbızımla teker teker toplayacağım.'