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Bakan Soylu’dan HDP’li Turan’a çok sert tepki! 'Otur aşağıya terörist bozuntusu'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP'li Habip Eksik'in ayağının polis tarafından kırıldığını öne süren HDP vekili Rıdvan Turan'a çok sert sözlerle yanıt verdi. "İftira ediyorsunuz. Onun ayağını siz kırdınız." diyen Bakan Soylu, Turan'ın karşısında el kol sallaması sonrası sinirlendi. Bakan Soylu, "Elini kaldırma terbiyesiz. Otur aşağıya terörist bozuntusu." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu’dan HDP’li Turan’a çok sert tepki! 'Otur aşağıya terörist bozuntusu'
Ekleme: 18.11.2022 - 21:04 Güncelleme: 18.11.2022 - 21:15 / Editör: Ozge Selin
Bakan Soylu’dan HDP’li Turan’a çok sert tepki! 'Otur aşağıya terörist bozuntusu'
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının 2023 yılı bütçesinin görüşmeleri başladı. Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Komisyonda sunum yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile HDP'li Habip Eksik'in ayağının polis tarafından kırıldığını öne süren HDP vekili Rıdvan Turan arasında sert bir tartışma yaşandı.

'İFTİRA EDİYORSUNUZ AYAĞINI SİZ KIRDINIZ'

'İftira ediyorsunuz. Onun ayağına siz bastınız, siz kırdınız.' diyen Bakan Soylu, 'İspat etsenize, ayağına siz bastınız. Aynısını yaptınız Şırnak'ta. İftira ettiniz, yalan söylediniz.' ifadelerini kullandı.

'HEPİNİZ TERÖRİSTSİNİZ'

Turan'ın karşısında el kol sallaması sonrası sinirlenen Bakan Soylu, 'Elini kaldırma terbiyesiz. Otur aşağıya terörist bozuntusu. Sabah akşam askeri, polisi suçluyorsunuz. Teröristler sizi. Hepiniz teröristsiniz. Otur aşağıya. Seni Amerika'nın oyuncağı seni.' diye konuştu.
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