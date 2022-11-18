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Bakan Soylu'dan HDP'li Garo Paylan'a sert cevap: Devlete böyle bir iftira atan şerefsizdir

İstiklal Caddesi'ndeki hain terör saldırısını devletin seçim provokasyonu olarak tanımlayan HDP'li Garo Paylan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çok sert cevap verdi. Bakan Soylu tepkisini "Devlete böyle bir iftira atan şerefsizdir" ifadeleriyle dile getirdi.

Bakan Soylu'dan HDP'li Garo Paylan'a sert cevap: Devlete böyle bir iftira atan şerefsizdir
Ekleme: 18.11.2022 - 16:57 Güncelleme: 18.11.2022 - 16:58 / Editör: Ozge Selin
Bakan Soylu'dan HDP'li Garo Paylan'a sert cevap: Devlete böyle bir iftira atan şerefsizdir
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda, gergin anlar yaşandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın İstiklal Caddesi olayı açıklamalarına sert çıktı.

Komisyonda milletvekillerinin bütçeye ilişkin görüş bildirmesi esnasında Garo Paylan, İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı yapan Ahlam Albashır'ı ele alarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni hedef aldı.

Devleti suçladı
İstiklal saldırısından terör örgütü PKK'yı sıyırmaya çalışan Paylan şu skandal ifadeleri kullandı;

“Bir kadın var. Yüzü gözü morarmış. Belli ki işkence görmüş gözaltında. Orada bir ifadesi alınmış. Daha bu ifade alınmadan. İfadesini zaten (İçişleri Bakanı Süleyman) Soylu açıkladı. İtiraf etti dedi. ‘Ben istihbarat elemanıyım' dedi. Siz böyle bir istihbarat elemanı gördünüz mü hiç? Şaşkın bir genç kadın. Olayı yapıyor ve evine gidiyor. Evinde yakalanıyor.

Olayın kodlarına bakın. Kobani'den talimat geldi diyor Soylu. Daha sonra İdlib'den girdiğini söylüyor. Burada soru işaretleri kafanıza gelmiyor mu? Benim kafama pek çok soru işareti takılıyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü geçmişte bu tip provokasyonların içinde her zaman devletin içindeki bir karanlığın parmağı olmuştur. Her zaman bir parmağı olmuştur. Toplumsal barışa ekmek kadar su kadar ihtiyacımız var. Toplumsal barışa ulaşmamız için somut olayların üzerinden yürümemiz gerekiyor. Seçimlere giriyoruz. Ne zaman seçimlere doğru gidilse hep bu tip provokasyonlar olmuştur.”

'Devlete böyle bir iftira atan şerefsizdir'
Bu sözlerin üzerine tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Garo Paylan'ı yalan ve iftira ile suçladı.

Soylu, “Sen PKK'yı savunuyorsun, sen PKK'yı temizliyorsun, sen PYD'yi temizliyorsun. Sen sorgulayacaksan PKK'yı, terör örgütlerini sorgula. Devlete böyle bir iftira atan şerefsizdir. Yalan söylüyorsun. İftira ediyorsun. Seni oraya kim milletvekili yaptıysa onu sorgula” ifadelerini kullandı.
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