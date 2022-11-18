Bakan Koca müjdeyi verdi! 42.500 yeni personel alınıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca binlerce sağlıkçının beklediği müjdeyi duyudu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, 42.500 yeni personelin alımı için Başvuru Kılavuzları'nın İŞKUR'a gönderildiğini açıkladı.İşte Bakan Koca'nın o açıklaması: 31.183'ü sözleşmeli personel, 11.317'si sürekli işçi olmak üzere, 85.000 yeni çalışma arkadaşından ilk etapta 42.500'ünün alımı için dün Başvuru Kılavuzları İŞKUR'A, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere listeler ÖSYM'YE GÖNDERİLDİ. Hepimize hayırlı olsun.Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı detayları, başvuru kılavuzunun açıklanması ile birlikte belli olacak. Kılavuzda başvuru tarihleri, kadro ve branş dağılımları ayrıntılı bir şekilde yer alacak.Sağlık Bakanlığı, 2021 yılında en çok alımı Hemşire kadrosuna yapmıştı. Bu yılda benzer şekilde branş dağılımlarında Hemşire kadrosunun öne çıkması bekleniyor.Daha önce Resmi Gazete'de yayımlanan 27 bin personel alımı Cumhurbaşkanlığı kararı ise şu şekildeydi;Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında, sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2022 yılının sonuna kadar uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi.Karara göre; 2022 yıl sonuna kadar 19 bin 694 uzman doktor, 7 bin 114 doktor, 147 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş doktoru, 1 psikolog ve 1 sağlık teknikeri sözleşmeli olarak istihdam edilecek.İş arayan vatandaşlar İŞKUR'un internet sitesinden ya da en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabilmektedir.İş arayanlar İŞKUR'un sitesine özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabilmektedir. Yurt içi, yurt dışı iş ilanlarını arayabilmektedir, işverenlerle doğrudan temasa geçebilmektedir.