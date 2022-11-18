Aydın’da, 32 kaçak göçmen kurtarıldı

Aydın'da, kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…Kuşadası ilçesinde, 3 farklı olayda kaçak göçmenler yakalandı. Yunanistan tarafından geri itilen 32 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı.İHA'nın haberine göre; ülkeyi yasadışı yollarla terk etmeye çalışan 1 şahıs yakalandı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Yakalanan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.