AK Partili Hüseyin Yayman: Altılı masa dağılacak

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, altılı masa seçime yaklaştıkça dağılacak. Masanın ayakları çatırdamaya başladı. Bunların fıtratı bir araya gelmelerine uygun değil” dedi.

AK Parti Hatay Milletvekili Yayman, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak isteyenlerin, olay konusundaki tavırlarının acınacak halde olduğunu söyledi. Yayman, terör örgütü PKK'nın adını anamayanların, öküzün altında buzağı arayarak devleti ve milleti töhmet altında bırakmaya çalıştığını belirterek, "Bu, sürpriz değil. Türk Silahlı Kuvvetlerine, 'Kimyasal silah kullanıyor' diyenlerle PKK terör örgütüne kapalı kapılar ardında destek verenler aynı zihniyetin ürün"" diye konuştu.



"BUNLARIN FITRATI BİR ARAYA GELMELERİNE UYGUN DEĞİL"



6 muhalefet partisini eleştiren Yayman, şunları kaydetti:



Göreceksiniz altılı masa seçime yaklaştıkça dağılacak. Masanın ayakları çatırdamaya başladı. Bunların fıtratı bir araya gelmelerine uygun değil. Kendi aralarında daha kuru fasulye mi, hünkar beğendi mi diye anlaşamayanlar, 'Aday kim olacak?' noktasında, Türkiye'nin yapısal sorunları hakkında kendi aralarında anlaşamayanlar, Türkiye'yi yönetmeye talip oluyorlar. Milletimiz bunları görüyor. Milletimizin bunlara söylediği artık altılı masa değil, 'gastronomi', 'yeme içme' masası. Toplanıyorlar, dağılıyorlar. 'Ne konuştunuz', sıfır. 'Hangi konuda anlaştınız', sıfır. 'Türkiye'yi nasıl yöneteceksiniz', sıfır. Millet de bunlara diyecek ki 'Otur o zaman sıfır.' Türkiye'de yerli ve milli muhalefetin inşası noktasındaki bu yaşananlar tarihe not düşecek nitelikte."