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Ahmet Şık’tan TBMM'de provokasyon Bakan Soylu'dan sert yanıt

Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık'ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için “yargılanacaksın” sözleri tansiyonu yüksetti. Bakan Soylu, “Haysiyetsiz sensin, satılık! Parayı basanın sahibi olduğu adamsın sen. Hem PKK’nın hem FETÖ’nün adamısın” ifadelerini kullandı.

Ahmet Şık’tan TBMM'de provokasyon Bakan Soylu'dan sert yanıt
Ekleme: 18.11.2022 - 22:47 Güncelleme: 18.11.2022 - 23:06 / Editör: Ozge Selin
Ahmet Şık’tan TBMM'de provokasyon Bakan Soylu'dan sert yanıt
İçişleri Bakanlığı TBMM Plan ve Bütçe görüşmeleri devam ediyor. Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık konuşmasında Süleyman Soylu için 'yargılanacaksın' kelimesi kullanması komisyon üyeleri arasında tartışma yaşanmasına neden oldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Şık'ın sözlerine karşı 'Haysiyetsiz sensin, satılık! Parayı basanın sahibi olduğu adamsın sen. Hem PKK'nın hem FETÖ'nün adamısın' ifadelerini kullandı.

Ahmet Şık’tan TBMM'de provokasyon Bakan Soylu'dan sert yanıt

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP milletvekillerine yönelik de 'Bir bomba sizi cesaretlendirdi. Sizin ağ babanıza posta koymuşum' şeklinde cevap verdi.

HDP TERÖRİSTE SAHİP ÇIKTI

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Palyan, İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı gerçekleştiren teröriste sahip çıktı.

Ahmet Şık’tan TBMM'de provokasyon Bakan Soylu'dan sert yanıt

'ŞAŞKIN BİR GENÇ KADIN'

Garo Paylan şu skandal ifadeleri kullandı: 'Bir kadın var. Yüzü gözü morarmış. Belli ki işkence görmüş gözaltında. Orada bir ifadesi alınmış. Daha bu ifade alınmadan. İfadesini zaten Soylu açıkladı. İtiraf etti dedi. 'Ben istihbarat elemanıyım' dedi. Siz böyle bir istihbarat elemanı gördünüz mü hiç? Şaşkın bir genç kadın. Olayı yapıyor ve evine gidiyor. Evinde yakalanıyor.'

Ahmet Şık’tan TBMM'de provokasyon Bakan Soylu'dan sert yanıt

'DEVLETE İFTİRA ATAN ŞEREFSİZDİR'

Bu sözlerin üzerine tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Garo Paylan'ı yalan ve iftira ile suçladı.

Soylu, 'Sen PKK'yı savunuyorsun, sen PKK'yı temizliyorsun, sen PYD'yi temizliyorsun. Sen sorgulayacaksan PKK'yı, terör örgütlerini sorgula. Devlete böyle bir iftira atan şerefsizdir. Yalan söylüyorsun. İftira ediyorsun. Seni oraya kim milletvekili yaptıysa onu sorgula' ifadelerini kullandı.

Ahmet Şık’tan TBMM'de provokasyon Bakan Soylu'dan sert yanıt

BİR TEPKİ DE ALİ MAHİR BAŞARIR'A

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın terörist Albashır ile telefonla konuştuğu öne sürülen MHP Güçlükonak İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan'a ilişkin, 'Bu iddialar başka bir muhalefet partisinin olsaydı suçsuz suçsuz linç edilmişti. Tutuklanmıştı. Bu algıyı yapıyorsunuz siz' sözlerine, 'Sen TSK'ya satılmış diyen adamsın. Siz mahkeme basan eşkıyalarsınız' diyerek tepki gösterdi.
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Ahmet Şık’tan TBMM'de provokasyon Bakan Soylu'dan sert yanıt
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