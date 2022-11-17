Terörden aranan şüpheli Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör suçlarının işlenmesine engel olmak, bu suçları işleyen terör örgütleri ve mensuplarıyla, bunlara yardım ve destek sağlayan, ilişki içinde bulunan veya terör suçu niteliğindeki suçlara karışan kişi ya da grupları tespit etmek amacıyla yürütülen çalışmaları aralıksız sürüyor.Edinilen bilgiye göre, 'terör amaçlı örgüte üye olmak' suçundan hakkında işlem yapılan M.D. isimli şüpheli Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçmek isterken Güzelçamlı Mahallesi Poyraztepe Mevkiinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.