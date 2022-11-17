Şırnak'ta Eren-Abluka Sonbahar Kış-14 Operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA ŞIRNAK'TA 1071 PERSONELİN KATILIMIYLA EREN ABLUKA SONBAHAR-KIŞ-14 ŞEHİT JANDARMA TEĞMEN İSMAİL CAN AKDENİZ OPERASYONU BAŞLATILDITUŞİMİYA VADİSİNDE PKK TERÖR ÖRGÜTÜNE AİT 12 MAĞARA/SIĞINAKTA 1 ADET UÇAKSAVAR, 7000 ADET MÜHİMMAT, 71 ADET EL BOMBASI İLE ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLEREK İMHA EDİLDİPKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak, kış üslenme bölgelerini tespit etmek, geçmiş yıllarda kullandıkları mağara/sığınak/barınak alanlarının imha etmek ve bölücü terör örgütü mensuplarının sınır geçişlerini engellenmek maksadıyla, Şırnak ilinde 'Eren Abluka Sonbahar Kış-14 (Şırnak-Cudi Dağı-Tuşimiya Vadisi) Şehit J.Tğm. İsmail Can AKDENİZ Operasyonu' başlatıldı.Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu Timlerinden oluşan 1.071 personel, 107 operasyonel tim görev alıyor.Operasyonun başlangıcından bugüne kadar; nokta istihbaratına dayalı olarak Şırnak Merkez İlçesi Cudi Dağı kırsalında icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde tespit edilen (6) adet mağara ve (6) adet sığınak içerisinde;- (3) adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği,- (1) adet Zagros keskin nişancı tüfeği,- (1) adet Glock tabanca,- (1) adet otomatik av tüfeği,- (6) adet el bombası,- (5) adet roket mühimmatı,- (926) adet çeşitli çap ve ebatta fişek,- (23) adet şarjör,- (14) adet EYP anahtarı (Alfa Fire),- (2) adet EYP ateşleyicisi,- (2) adet Toll serisi EYP alıcı düzenek,- (6) adet EYP devre kartı,- (3) adet EYP ateşleme kumandası,- (5) adet el telsizi,- (2) adet dürbün,- (2) adet EYP yapında kullanılan elektronik devre kartı,- (3) adet telsiz,- (5) adet akü,- (2) adet tüp,- (1) adet güneş paneli,- (180) adet çeşitli ebatlarda pil,- (20) adet el feneri,- (2) adet fotoğraf makinası,- (7) adet jelikan bidon,- (50) m2 branda ve sera naylonu,- (25) kg gıda malzemesi,- (445) adet yaşam, sağlık, giyim, inşaat ve kırtasiye malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen depo, sığınak ve barınaklardaki malzemeler imha edilerek kullanılamaz hale getirildi.Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN ABLUKA SONBAHAR-KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.