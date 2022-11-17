Pençe Kilit bölgesinde 2 terörist öldürüldü

Kahraman Türk askeri, hain teröristin ensesinde.Sınır içi ve sınır ötesi operasyonları ile bölücü terör örgütlerine göz açtırmayan askerlerden her gün bir yeni başarı hikayesi daha geliyor.Başarılı haber bu kez, Pençe Kilit bölgesinden duyuruldu.Milli Savunma Bakanlığı'nın duyurusunda şu ifadelere yer verildi;'Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli! Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız…'