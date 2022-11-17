Manisa'da eşini vurup başında ağladı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Yarhasanlar Mahallesi'nde 40 yaşındaki Ali Alkan, boşanma aşamasındaki 41 yaşındaki eşi Hülya Alkan'ı takip etti.Alkan eşine Avni Gemicioğlu Caddesi'nde pompalı tüfekle ateş etti.Önce vurdu sonra başında ağladıGöğsünden yaralanan Hülya Alkan, yere yığılnca saldırgan eşi başında ağlamaya başladı.Bir süre eşinin başında ağlayan Ali Alkan, tüfeğin namlusunu bu kez çenesinin altına dayayıp tetiği çekti.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hülya Alkan, ilk müdahalesinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne, Ali Alkan ise özel hastaneye kaldırıldı.