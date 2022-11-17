İsrail'de aşırı sağcı siyasetçi Ben-Gvir'in eşinin belindeki silah tartışmaya neden oldu!

Sara Netanyahu, İsrail'de 1 Kasım'daki erken genel seçimlerden zaferle ayrılan eşi Binyamin Netanyahu'nun seçime ittifakla girdiği dini ve aşırı sağcı parti liderlerinin eşleriyle Batı Kudüs'teki bir otelde bir araya geldi.Siyasi liderlerin eşlerinin birlikte ayakta verdiği bir fotoğrafta, Sara Netanyahu'nun yanında duran Itamar Ben-Gvir'in eşi Ayala Ben-Gvir'in belinde açık halde asılı duran silahı dikkati çekti.Fotoğrafın ülkede tartışma yaratması üzerine Ayala Ben-Gvir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Benim silahım var. Nasıl işinize gelirse.' ifadelerini kullandı.İsrail'de sosyal medya kullanıcıları da olaya yoğun ilgi gösterirken, Ben-Gvir çiftini eleştiren ve alaya alan çok sayıda içerik ve karikatür paylaşıldı.İsrail'de 1 Kasım'da gerçekleştirilen erken genel seçimlerde, eski Başbakan ve muhalefet lideri Binyamin Netanyahu'nun başını çektiği sağ blok 120 sandalyeli İsrail Meclisine 64 milletvekili göndererek açık bir zafer kazandı.Netanyahu'nun kuracağı koalisyon hükümetinde 'aşırıcı-ırkçı' politikalarıyla tanınan Yahudi Gücü lideri Itamar Ben-Gvir'in yer alma ihtimali ise yeni hükümetin Filistin politikası açısından endişeye neden oluyor.Mescid-i Aksa baskınları gibi provokatif eylemleri ile tanınan Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da aşırılık yanlısı Yahudi yerleşimcilerin şiddet eylemlerini teşvik etmesiyle biliniyor.Sürekli yanında taşıdığı tabancasıyla Filistinlileri tehdit etmesiyle defalarca gündeme gelen Itamar Ben-Gvir, geçen yıl Tel Aviv'de bir otoparkta, aracını park etmesi yasak olan bir yere bırakması nedeniyle uyaran Filistinli çalışanları silahını çekerek tehdit etmişti.Ben-Gvir, 14 Ekim'de de işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ne akşam saatlerinde bazı yerleşimcilerle baskın düzenlemişti. Sosyal medyaya yansıyan ve tepki çeken görüntülerde, mahalle sakinlerinin baskına tepki göstermesi üzerine Ben-Gvir'in silahını çekerek tehditler savurduğu görülmüştü.