FETÖ'nün kirli yüzü bir kez daha ifşa oldu! Eski Albay'dan 1985 itirafı!

Kara Kuvvetleri Komutanlığınca (KKK) FETÖ irtibatı şüphesi üzerine Cengiz C. hakkında idari soruşturma başlatıldı. Araştırma sonucundan şüphelinin Kuleli Askeri Lise öğrencisi olduğu yıllarda 'cemaat bağlantısı' nedeniyle soruşturma geçirdiği belirlendi.Bunun üzerine 27 Mart 2017'de beyanına başvurulan Cengiz C. örgüt evinde askeri lise sınavına hazırlandığını ve soruların bir kısmının önceden kendisine verildiğini söyledi.Bu itiraflardan sonra hareket geçen KKK Hukuk Hizmetleri Başkanlığı, Cengiz C'nin durumunu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bildirdi.Terör Suçları Soruşturma Bürosunca şüpheli hakkında yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.İddianamede beyanlarına yer verilen Cengiz C, ilk ve ortaokulu Tokat'ta tamamladıktan sonra askeri lise sınavlarına girmeye karar verdiğini, bu durumu paylaştığı bir hemşehrisinin aracılığıyla 1985'te Ankara'ya geldiğini söyledi.Burada FETÖ'ye bağlı bir evde sınava hazırlanmaya başladığını belirten Cengiz C, 'Evde, üniversite okuyan ve benden yaşça büyük biri vardı, birinin adı Ö.K. idi. İsmini hatırlamadığım bir kişi daha vardı. 3 öğrenciydik, üniversiteye giden kişi, bizi Türkçe, fen ve matematik çalıştırıyordu. Bu evde kaldığım kısa dönemde beni tanımaya, ölçmeye çalışırlardı. O zaman çocuk denecek yaştaydım. Şimdi geriye dönüp baktığımda oranın FETÖ'nün olduğunu anlıyorum.' ifadelerini kullandı.Üzerinden uzun yıllar geçtiği için kendisine ders çalıştıran 'örgüt abisi'ni hatırlayamadığını beyan eden Cengiz C, Ankara'da hazırlandıktan sonra askeri lise sınavına İstanbul'da girdiğini belirterek, şu bilgileri verdi:'Sınava 1985 yılında girdim. Beni ders çalıştıran kişi sınavdan birkaç gün önce aynı evde bana sınavda çıkacak Türkçe sorularını verdi. Aslında bana o an bu soruların sınavda çıkacağını söylemedi. Ancak o konulara, o sorulara çalışmamı söyledi. Ben sınava girdiğimde Türkçe kısmında çıkan soruların bir kısmını bana ders veren kişinin ‘çalış' dediği sorular olduğunu gördüm. Sınavı kazandım, mülakat ve sağlık muayenesinden sonra Kuleli Askeri Lisesini kazandım. Bana gösterilen soruların sayısını hatırlamıyorum.'Cengiz C, Ankara'da aynı evde sınava birlikte hazırladığı iki arkadaşının ise Işıklar Askeri Lisesini kazandığını anlattı.Askeri liseye başladıktan sonra F.E ve M.Ç'nin farklı zamanlarda kendisiyle irtibata geçerek örgüt evlerine gitmesi için baskı yaptıklarını iddia eden Cengiz C, 'Bu şahıslar, o dönemlerde Fetullah Gülen cemaatine ait evlere gitmemi önerdi. F.E'nin önerisini kabul etmedim. M.Ç. ile ise birkaç kez bu evlere gittim. O zamanlar 16 yaşındaydım. Cemaat ne bilmezdim. O evlere gittiğimizi, yemek yediğimizi hatırlıyorum. Ancak ne Ankara'daki evde ne de İstanbul'a gittiğim evlerde FETÖ ile ilgili, gizlilikle ilgili, Fetullah ile ilgili bir şey söylenmedi.' savunmasını yaptı.Bu yapıya ilişkin Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) 1986'da idari soruşturma başlatıldığını belirten Cengiz C, bu kapsamda görüştüğü bir yüzbaşıya örgüte dair bildiklerini anlattığını ifade ederek, şunları söyledi:'1985 yılında Ankara'da ders çalıştırıldığımda bana gösterilen Türkçe sorularının bir kısmı ile girdiğim sınavdaki Türkçe sorularının nasıl aynı olduğunu, beni evde çalıştıran kişinin neden bu şekilde beni yönlendirdiğini bilemiyorum. Belki de beni bu şekilde sınavlara yönlendirmek ve okula girişimin kendilerine göre kolaylaştırarak beni kendi amaçları doğrultusunda kullanmayı düşünmüş olabilirler. Askeri okulun ilk yılında koridorda önümü keserek bu örgütün sohbetlerine veya evlerine çağırmış olabilirler. Bahsettiğim bu dönem de dahil olmak üzere Fetullahçı yapıyla hiçbir zaman temasım olmadı. 1986'daki idari soruşturmada verdiğim beyanda ve söylediğim sözlerden dolayı bu kişiler etrafımdan uzaklaştı. Kod adı, benimle irtibatlı bir örgüt mensubu olmamıştır. TSK'dan neden ihraç olduğumu bilmiyorum.'FETÖ'nün kurulduğu ilk günden bu yana öncelikli amacının TSK'ya sızmak olduğuna dikkat çekilen iddianamede, bu doğrultuda örgüte kazandırılan gençlerin askeri lise ve harp okullarına yönlendirdiği ifade edildi.FETÖ'nün, mensuplarını ordu kadrolarına yerleştirmek için sınav sorularını sızdırdığı anlatılan iddianamede, '1980'li yıllardan itibaren TSK'ya sızan FETÖ mensupları, 1990'lı yılların sonundan itibaren personel temin, atama, istihbarat, istihbarata karşı koyma birimleri ile eğitim kurumlarının ölçme, değerlendirme birimleri ve diğer askeri okul, eğitim ile kurs birimlerine yuvalanmıştır.' tespiti yapıldı.Bu kapsamda 1985'deki askeri lise sınavından önce Cengiz C'nin de diğer örgüt mensupları gibi soruları önceden temin ederek sınavı kazandığı belirtilen iddianamede, şüphelinin albay rütbesine kadar yükseldiği aktarıldı.İddianamede, örgüt faaliyetleri kapsamında hileli yolla sınavı kazanarak kamu kurumlarını zarara uğrattığı tespit edilen şüphelinin, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla, 'zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılıktan' ise 5 yıldan 17 yıl 6 aya kadar hapis, ayrıca ihraç edildiği güne kadar aldığı maaş miktarı kadar adli para cezasına çarptırılması talep edildi.