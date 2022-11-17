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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İyi Parti'ye çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan İyi Parti'nin 6'lı masadaki yerini gözden geçirmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İyi Parti'ye çağrı
Ekleme: 17.11.2022 - 13:27 Güncelleme: 17.11.2022 - 13:39 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İyi Parti'ye çağrı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'daki G20 Zirvesi dönüşü, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İstiklal Caddesi'ndeki kanlı terör saldırısı hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefet partilerinin bu olayı önemsemediklerini vurguladı.

'Bu muhalefet teröristlerle kol kola Ankara'dan İstanbul'a yürüyen muhalefettir' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İyi Parti'nin 6'lı masadaki yerini sorguladı.

İyi Parti'ye çağrı

İyi Parti'nin diğer 6'lı masa üyeleriyle aynı masaya oturmasını düşündürücü bulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir çağrıda bulundu. Partinin, 6'lı masadaki konumunu yeniden gözden geçirmesi gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarını şu ifadelerle sürdürdü.

'Niye bunlarla aynı masaya düşüyor'

'Burada özellikle muhalefetin içinde, CHP'yi bir kenara koyalım, altılı masanın hepsini söylememe gerek yok, ama İYİ Parti'nin bunlarla aynı çizgiye düşmesi tabii düşündürücü. Onlar niye bunlarla aynı masaya düşüyor veyahut aynı konuma geliyor? Bu tabii düşündürücüdür. Hele hele böyle bir dönemde.

'Temenni ederiz ki konumunu yeniden gözden geçirir'

Temenni ederiz ki bunlar da bir dönüşüm yapmak suretiyle gerek bu masayı terk etmek, gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İyi Parti'ye çağrı
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