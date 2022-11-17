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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Kaya'nın ailesine çağrı: Nakli kubur teklifimiz hala masadadır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi dönüşünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ailesinin istemesi halinde Ahmet Kaya'nın Paris'teki mezarının getirilmesi için gereğinin yapılabileceğini belirten Erdoğan, "Ona yapılanları, o geceyi unutmamız mümkün değil. Kusura bakmayın, bazıları kızıyor ‘niye öyle diyorsun’ diye ama bu beyaz Türkler var ya, neler yaptılar malum. Bizim nakli kubur teklifimiz hala masadadır. Çünkü bu topraklar, onun toprağıdır. Yeter ki aile bu konuda kararını versin ve adımı da ona göre atarız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Kaya'nın ailesine çağrı: Nakli kubur teklifimiz hala masadadır
Ekleme: 17.11.2022 - 13:26 Güncelleme: 17.11.2022 - 13:27 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Kaya'nın ailesine çağrı: Nakli kubur teklifimiz hala masadadır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi dönüşünde aralarında Yeni Şafak Gazetesi Yazı İşleri Müdürü İdris Saruhan ve GZT muhabiri Ümmü Gülsüm Durmuş'un da bulunduğu basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Diriliş Şairi Sezai Karakoç ve Ahmet Kaya'nın vefatının 22. yılı vesilesiyle önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, şunları söyledi: 'Her ikisine de Allah rahmet eylesin. İki gün önce de Ahmet Kekeç kardeşimin vefat yıldönümüydü. Onu da rahmetle anıyorum. Tabii Sezai Karakoç zaten sürekli olarak şiirlerini okuduğumuz, terennüm ettiğimiz bir üstadımız. Ahmet Kaya da ben cezaevine girerken Yedikule'de Kazlıçeşme'de yapılan programa gelmişti. Bu anlamlı günümüzde onun orada yaptığı konuşma, söylediği parçalar hakikaten unutulmazdı.

'O GECEYİ UNUTMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL'
Ben tabii istedim ki nakli kubur yapmak suretiyle Fransa'dan alalım, burada defnini yapalım. Aile olumlu yaklaşmadı, onun için getiremedik. Yoksa o, bu toprakların insanı. Ona yapılanları, o geceyi unutmamız mümkün değil. Kusura bakmayın, bazıları kızıyor ‘niye öyle diyorsun' diye ama bu beyaz Türkler var ya; neler yaptılar malum. Normal zamanda ‘Ahmet Kaya şöyle, Ahmet Kaya böyle…' Peki o gece yaptığınız ne? Neler demediler ki? Biz bir kez daha rahmet diliyoruz. Ama bizim nakli kubur teklifimiz hala masadadır. Bu teklifin değerlendirilmesiyle buna göre bir adım atılabilir. Çünkü bu topraklar, onun toprağıdır. Yeter ki aile bu konuda kararını versin ve adımı da ona göre atarız. Çünkü bu ülkede sevenlerinin olduğu kadar herhalde Fransa'da seveni olmaz.'
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