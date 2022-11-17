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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Belediyeler başıboş sokak hayvanlarını toplamalı

Başıboş sokak hayvanlarının belediyeler tarafından toplanması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki bakanlığa talimat verdiğini de dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Belediyeler başıboş sokak hayvanlarını toplamalı
Ekleme: 17.11.2022 - 13:58 Güncelleme: 17.11.2022 - 14:12 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Belediyeler başıboş sokak hayvanlarını toplamalı
Başıboş gezen sokak köpekleri, sadece 2022 yılında 27 canın yitip gitmesine neden oldu.

Daha dün bir belediye işçisi köpeklerden kaçarken hafif ticari aracın çarpmasıyla hayatını kaybetti.

Türkiye'nin ciddi bir sorunu haline gelen sokak köpekleri ile ilgili yapılan çalışmalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a soruldu.

'Talimat verdim, ne tedbir gerekiyorsa yerine getirilecek'
17'nci G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki Endonezya ziyareti sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki bakanlığa talimat verdiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Öncelikle hayatını kaybeden yavrumuza Allah'tan rahmet diliyorum. Sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değil, barınaklardır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığına gerekli talimatları verdim. Bakanlarım çalışıyor. Bu işi boş bırakmamalıyız. Konuyla ilgili atılacak adımlar neyse, ne tedbir gerekiyorsa yerine getirilecek.' dedi.

'Belediyeler başıboş hayvanları toplamalı'
Belediyelere de seslenen Erdoğan, 'Bu konuda öncelikli olarak belediyeler, barınaklar inşa ederek sahipsiz, başıboş sokak hayvanlarını toplamalı. Mesela bizim Konya Büyükşehir Belediyemizin gerçekten çok örnek bir çalışması var. İstanbul'da Beykoz Belediyemizin de gerçekten çok örnek bir çalışması var. Yani hem teşhis hem tedavi ve ondan sonra da hayvanları garipsemeyecekleri alanlara salıverme gibi bir çalışmayı şu anda Beykoz Belediyemiz de Konya Büyükşehir Belediyemiz de yapıyor.' diye konuştu.

'Epey bir ilerleme kaydedildi'
Erdoğan, 'Ayrıca mesela İstanbul'da Orman Bölge Müdürlüğümüz ile Valiliğimizin müşterek yeni bir çalışmaları var. Bu hayvanların bakılabileceği ve daha sonra dernekler tarafından bunların bakımının üstlenilebileceği bir uygulamayı müştereken çalışıyorlar. Daha sonra da bunu bütün illere uygulamayı düşünüyoruz. Orman Bölge Müdürlüğü bu hayvanlar için uygun yerler ve hayvan severlerin de gelip ilgilenebilecekleri mekanlar oluşturmaya çalışıyor. Epey bir ilerleme de kaydedildi.” şeklinde konuştu.
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