Eskişehir'de aranan 139 kişi yakalandı

Eskişehir'de haklarında arama kararı bulunan ve polisin düzenlediği operasyonlarda yakalanan 139 kişiden 50'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şüpheli ve hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.Bu kapsamda son 10 günde düzenlenen operasyonlarda, 'hırsızlık', 'kasten yaralama' ve 'gasp' gibi suçlardan aranan 139 kişi yakalandı.Gözaltına alınan zanlılardan 50'si emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Diğerleri ise serbest bırakıldı.