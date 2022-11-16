Endonezya'da diplomasi trafiği! Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz'u kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl Endonezya'nın ev sahipliğinde yapılan G20 Liderler Zirvesi kapsamında Almanya Başbakanı Scholz ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Bu yıl Endonezya'nın başkanlığını yürüttüğü G20 Liderler Zirvesi, "Birlikte Toparlanma Daha Güçlü Toparlanma" ana temasıyla 15-16 Kasım'da Bali'nin güneyinde yer alan Nusa Dua Yarımadası'nda düzenleniyor.BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KRİTİK TEMASZirve kapsamında temaslarını sürdüren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile bir araya geldi.Apurva Kempinski'deki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de yer aldı.