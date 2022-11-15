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Beyaz Gazete
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Yunanistan’a kaçmak isteyen 3 terör şüphelisi yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 FETÖ/PDY ve 1 PKK şüphelisi yakalandı.

Ekleme: 15.11.2022 - 12:20 Güncelleme: 15.11.2022 - 12:21 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan’a kaçmak isteyen 3 terör şüphelisi yakalandı
Hudut Kartalları sınır hattında terör şüphelilerine göz açtırmamaya devam ediyor.

Jandarma ekipleri, İpsala ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen A.S. ve A.S.'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, ‘FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan dosyalarının olduğu belirlendi.

PKK ve FETÖ şüphelileri yakalandı
Jandarma ekipleri, merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda da Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi M.B.'yi yakaladı.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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