Yunanistan’a kaçmak isteyen 3 terör şüphelisi yakalandı

Hudut Kartalları sınır hattında terör şüphelilerine göz açtırmamaya devam ediyor.Jandarma ekipleri, İpsala ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen A.S. ve A.S.'yi yakaladı.Gözaltına alınan şüphelilerin, ‘FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan dosyalarının olduğu belirlendi.PKK ve FETÖ şüphelileri yakalandıJandarma ekipleri, merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda da Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi M.B.'yi yakaladı.Şüphelilerin işlemleri sürüyorGözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.