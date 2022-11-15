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İYİ Partili Aytun Çıray'dan akılalmaz iftira! Kırpılmış görüntü üzerinden kirli algı operasyonu!

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırı eylemini gerçekleştirilen teröristin sağlık kontrolü için hastaneye getirildiği görüntüleri kırpılmış halde paylaşarak güvenlik zaafiyeti olduğu algısı yaratmaya çalıştı. Görüntülerin tamamında ise geniş güvenlik önlemleri alındığı, hastanenin polislerle çevrili olduğu görüldü.

Ekleme: 15.11.2022 - 00:07 Güncelleme: 15.11.2022 - 00:46 / Editör: Ozge Selin
İYİ Partili Aytun Çıray'dan akılalmaz iftira! Kırpılmış görüntü üzerinden kirli algı operasyonu!
İstanbul'un Taksim semtinde yer alan İstiklal Caddesi'nde dün saat 16.20 sıralarında bombalı saldırı gerçekleştirildi. Hain saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 6 kişi yaşamını yitirdi, 81 kişi de yaralandı.

10 BUÇUK SAAT İÇİNDE YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün 16.20'de gerçekleşen saldırı sonrasında incelediği 1200 güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak bombayı koyan kadın şüphelinin kimliğini ve saklandığı yeri tespit etti. Ekipler, bombayı koyan şüpheliyi 10,5 saat içerisinde düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

İYİ Partili Aytun Çıray'dan akılalmaz iftira! Kırpılmış görüntü üzerinden kirli algı operasyonu!

SAĞLIK KONTROLÜ İÇİN HASTANEYE GETİRİLDİ

Operasyonlarda gözaltına alınan aralarında saldırının faili olduğu tespit edilen terörist kadının da olduğu 8 şüpheli sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler daha sonra sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Sağlık kontrolü sırasında polis ekipler hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

İYİ Partili Aytun Çıray'dan akılalmaz iftira! Kırpılmış görüntü üzerinden kirli algı operasyonu!

48 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Ekipler, saldırıyla ilgili şu ana kadar çoğu Suriyeli, 37'si yabancı uyruklu 48 şüpheliyi yakaladı. Ekiplerin terör saldırısıyla ilgili operasyonları devam ederken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İYİ PARTİLİ ÇIRAY'DAN ALGI YARATMA ÇABASI

Polis ekipleri saldırıya ilişkin operasyonlarına devem ederken İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, terörist kadının hastanedeki işlemleri sırasındaki görüntülerin kırpılmış halini sosyal medya hesabından yayınladı. Teröristi yalnızca iki polisin hastaneye götürdüğünü öne süren Çıray, toplumda güvenlik algısıyla ilgili algı operasyonuna kalkıştı.

İYİ Partili Aytun Çıray'dan akılalmaz iftira! Kırpılmış görüntü üzerinden kirli algı operasyonu!

'HASTANEYE 2 POLİS GÖTÜRÜYOR' YALANI

Çıray paylaşımında 'Bu kadar tehlikeli bir teröristi adli muayene için kalabalık bir hastaneye 2 polis götürüyor. Sonra da sadece bir kadın polis, suçluyu sokaktan yaya olarak uzun bir mesafe katederek karakola götürüyor. Kaçırılsa vicdan azabı duymayacak mısınız?' ifadelerini kullandı.
İYİ Partili Aytun Çıray'dan akılalmaz iftira! Kırpılmış görüntü üzerinden kirli algı operasyonu!
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