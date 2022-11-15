  • USD: 18,59 - 18,62
  • EURO: 19,33 - 19,37
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Göç İdaresi Başkanlığı'ndan sosyal medya provokatörlerinin kaçak göçmen yalanına yanıt! Hukuki süreç başlatılacak!

Göç İdaresi Başkanlığı, 2 ay öncesine ait "tırlarla Türkiye'ye gelen düzensiz göçmenlerin Gaziosmanpaşa'da sokağa salındığı" iddialarına ilişkin görüntüleri yeni gibi paylaşarak dezenformasyon yapanlar hakkında gerekli hukuki sürecin başlatılacağını bildirdi.

Göç İdaresi Başkanlığı'ndan sosyal medya provokatörlerinin kaçak göçmen yalanına yanıt! Hukuki süreç başlatılacak!
Ekleme: 15.11.2022 - 19:47 Güncelleme: 15.11.2022 - 19:57 / Editör: Ozge Selin
Göç İdaresi Başkanlığı'ndan sosyal medya provokatörlerinin kaçak göçmen yalanına yanıt! Hukuki süreç başlatılacak!
Başkanlıktan yapılan açıklamada, 'İstanbul'da 13 Kasım'da meydana gelen hain terör saldırısının ardından sosyal medya hesaplarından ve basın-yayın kuruluşu görünümlü sitelerden dezenformasyona başvurularak gündemi saptıracak yalan haberlerin aceleyle yayılmak istendiğinin görüldüğü' belirtildi.

Emniyet Teşkilatının olayı aydınlatmasının ardından, terör örgütü PKK/PYD tarafından yapılan söz konusu eylemin uluslararası destekçilerini, terör örgütü ve terör örgütüyle ilişki içerisindeki legal alan uzantılarını tedirgin ettiği kaydedilen açıklamada, bu nedenle konunun göç yönetimi ve güvenlik alanına çekilerek büyük resmin çarpıtılmak istendiği değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

'Terör saldırısının öncesi ve sonrasına ilişkin süreçler netlik kazanıp sorumlular ortaya çıktıkça, kamuoyunda infial uyandırmak ve gündemi değiştirmek üzere yurt içi ve yurt dışındaki sosyal medya hesapları ve yalanın arkasına sığınan siber alan iş birlikçileri tarafından 'Tırlarla Türkiye'ye gelen düzensiz göçmenlerin Gaziosmanpaşa'da sokağa salındığı' iddiasını içeren eski paylaşımların sanki yeniymiş gibi sorumsuzca yeniden dolaşıma sokulduğu görülmektedir.

Mevzubahis görüntülerin 2 ay öncesine ait olduğu açık kaynaklardan bilinmektedir. Konuyla ilgili İstanbul Valiliğinin internet sitesinden 26 Eylül 2022 tarihinde yapılan basın açıklamasında, görüntülerde yer alan düzensiz göçmenlerin Gaziosmanpaşa'da yakalandığı ve sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği duyurulmuştur. Buna karşın, hain saldırının ardından söz konusu görüntülerin yeniden dolaşıma alınmasının amacının ve niyetinin takdirini kamuoyunun vicdanına ve bilgisine sunuyoruz.'
Terör saldırısı sonrasındaki süreçlerde uluslararası yayın kuruluşları ile siber alan iş birlikçileri tarafından Türkiye'ye ilişkin dezenformasyona dayalı içerikler üretilerek ülkeye zarar vermek için ortak noktada buluştukları ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

'Göç İdaresi Başkanlığı olarak göç yönetimini her geçen gün daha iyi bir şekilde, dünyaya örnek teşkil edecek bir motivasyonla yerine getirmeye çalışırken, bir taraftan da ülkemize karşı birleşen kötü niyetli kesimlerin göç olgusunu ve yönetimini söylem merkezlerine taşıyarak her alanda olduğu gibi göç yönetiminde de Türkiye'nin önünü kesmek istediklerinin farkındayız. Ülke olarak derin bir üzüntü yaşadığımız bugünlerde provokatif paylaşım ve haber yapanlar hakkında gerekli hukuki sürecin başlatılacağının bilinmesini isteriz.'
İstiklal Caddesi'ndeki saldırı bölgesine çiçek bırakırken gülüşen İYİ Parti'lilere vatandaştan tepki! 'Utanın be ayıptır'
Eskişehir'de provokatif paylaşım yaptığı iddia edilen kadın tutuklandı!
Göç İdaresi Başkanlığı'ndan sosyal medya provokatörlerinin kaçak göçmen yalanına yanıt! Hukuki süreç başlatılacak!
MHP'li İlçe Başkanı İlhan'dan 'İstiklal bombacısı ile görüştü' iddiasına açıklama: Bilgim ve rızam dışında adıma bir hat çıkarılmış
İTO Başkanı Avdagiç yeniden başkan seçildi!
Erdoğan-Biden görüşmesi Yunan basınında geniş merak uyandırdı !
Teröristin çalıştığı tekstil atölyesi görüntülendi! Son bir hafta içerisinde telefonla iletişimi artmıştı...
Putin'e bir darbe daha: Gazprom'un hisselerine el koydular
Kemal Kılıçdaroğlu: Ülkücü olan benim
Başkan Erdoğan'dan dünyaya uyarı: Yeni bir kriz ihtimali ile karşı karşıyayız
Bakan Kurum duyurdu: Türkiye adaylık başvurusunda bulundu
MİT operasyonuyla yakalanan FETÖ'cü Uğur Demirok tutuklandı
Teröristin PKK itirafını hasıraltı eden HDP'li Pervin Buldan Taksim saldırısına 'Seçim sürecini dizayn etme çabası' dedi
İçişleri Sözcüsü Çataklı'dan Yunan bakana tepki: Siz teröristlere kucak açıyorsunuz
İstiklal Caddesi'ni kana bulayan teröristin hücre evinden bunlar çıktı!
Bakan Karaismailoğlu duyurdu: 5,4 milyar lira tasarruf ediyoruz
Başkan Erdoğan'dan İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin paylaşım
Süleyman Soylu: 2 terörist sarı torbada
Akşener'den Kılıçdaroğlu'na yine kapıyı kapattı: Ağabeyim ama kazanacak aday çıkartacağız
Gazeteci Nevşin Mengü Taksim patlaması gerçekleştiren PKK'lı teröristin kimliği ile alakalı espiri yapmaya kalktı
Sibirya soğukları kapıda: Türkiye'de ilk ciddi kar yağışı için tarih verildi

Sibirya soğukları kapıda: Türkiye'de ilk ciddi kar yağışı için tarih verildi

Taksim'deki patlamada eski eşi ve kızı hayatını kaybetti! Oyuncu Nurettin Uçar'dan yürekleri dağlayan paylaşım

Taksim'deki patlamada eski eşi ve kızı hayatını kaybetti! Oyuncu Nurettin Uçar'dan yürekleri dağlayan paylaşım

Herkes 'olmaz yürümez' diyordu: 25 bin TL harcayarak balkonda 5 ayda yaptılar

Herkes 'olmaz yürümez' diyordu: 25 bin TL harcayarak balkonda 5 ayda yaptılar

Tüm dünya Türkiye'den alıyor: Talep üstüne talep yağıyor

Tüm dünya Türkiye'den alıyor: Talep üstüne talep yağıyor

Ülke alarmda! Çocuklara bulaşan ölümcül hastalık yıllar sonra yeniden ortaya çıktı

Ülke alarmda! Çocuklara bulaşan ölümcül hastalık yıllar sonra yeniden ortaya çıktı

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklikler: İzinsiz görüntü çekip paylaşmak disiplin suçu

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklikler: İzinsiz görüntü çekip paylaşmak disiplin suçu