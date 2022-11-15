  • USD: 18,58 - 18,62
  • EURO: 19,17 - 19,20
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

FETÖ’nün ‘askeri mahrem’ yapılanmasına operasyon

FETÖ’nün Kara ve Hava Kuvvetleri yapılanmasında oldukları tespit edilen 9 şüpheliye Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Ekleme: 15.11.2022 - 09:24 Güncelleme: 15.11.2022 - 09:25 / Editör: Ozge Selin
FETÖ’nün ‘askeri mahrem’ yapılanmasına operasyon
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ'nün Kara ve Hava Kuvvetleri yapılanmasında oldukları tespit edilen 9 şüpheliye operasyon düzenlendi. Aralarında görevde olan uzman çavuş, görevde astsubay ve ihraç subay ile astsubayların olduğu şüpheliler hakkında etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının beyan ve teşhislerin bulunduğu belirlenirken, yapılan analiz çalışmalarında periyodik ardışık arama kayıtları olduğu tespit edildi. Ankara merkezli 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Başkan Erdoğan Biden ile görüşüyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sözleri Pentagon’u sarstı! Cevap veremediler
Putin kararını açıkladı: Cezalar yolda
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...
Başkan Erdoğan'ın katıldığı G20 Liderler Zirvesi'nden dikkat çeken kareler
Bekir Bozdağ: Patlama ile ilgili gözaltı sayısı 50'ye yükseldi
Eski Yunan bakandan Türkiye itirafı: Er ya da geç alacaklar!
İBB borç batağında! Yasal sınırı 1.5 kat aştı
50 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu
Bali'de G20 Liderler Zirvesi! Başkan Erdoğan temaslara başladı
İYİ Partili Aytun Çıray'dan akılalmaz iftira! Kırpılmış görüntü üzerinden kirli algı operasyonu!
Teröristbaşı Duran Kalkan’dan saldırı itirafı! Kasım ayını işaret eden alçak tehditler...
İstanbul'daki terör saldırısında gözaltı sayısı 48'e yükseldi!
Reuters ve NYT'den teröristleri aklama yarışı! PKK'ya terör örgütü diyemediler
Altılı masadan Akşener'e ret! 8. buluşmada da adaylık bilmecesini çözemediler
İstiklal Caddesi'ndeki ağaçlar kaldırılıyor...
'Eskişehir'de patlama olacak' diyerek sosyal medyada provokasyon yapan kadın yakalandı!
Fahrettin Altun Türkiye'deki CIA-SVR görüşmesini değerlendirdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küresel barışa sunduğu katkılara yenisi eklendi
Patlamanın ardından Halk TV'de tepki çeken sözler! 'Emniyet, PYD/YPG dedi ama...'
ABD Başkanı Biden Çinli mevkidaşı Şi ile görüştü! 'Yeni bir Soğuk Savaş olmayacak!'
Sibirya soğukları kapıda: Türkiye'de ilk ciddi kar yağışı için tarih verildi

Sibirya soğukları kapıda: Türkiye'de ilk ciddi kar yağışı için tarih verildi

Taksim'deki patlamada eski eşi ve kızı hayatını kaybetti! Oyuncu Nurettin Uçar'dan yürekleri dağlayan paylaşım

Taksim'deki patlamada eski eşi ve kızı hayatını kaybetti! Oyuncu Nurettin Uçar'dan yürekleri dağlayan paylaşım

27 il için kritik uyarı: Kar ve sağanak geliyor

27 il için kritik uyarı: Kar ve sağanak geliyor

Tabakanın altından çıkardı: Yıllardır gizli kalmıştı hepsi birden bulundu

Tabakanın altından çıkardı: Yıllardır gizli kalmıştı hepsi birden bulundu

Bu görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı! 1 yaşındayken köpek kulübesine hapsedilen bebeğin son hali dram yarattı!

Bu görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı! 1 yaşındayken köpek kulübesine hapsedilen bebeğin son hali dram yarattı!

Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt fiyatlarına indirim geliyor

Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt fiyatlarına indirim geliyor