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Taksim'i kana bulayan patlayıcı TNT çıktı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı İstanbul Bölge Laboratuvarındaki incelemede, Beyoğlu'ndaki saldırıda kullanılan patlayıcının TNT olduğu tespit edildi.

Taksim'i kana bulayan patlayıcı TNT çıktı
Ekleme: 14.11.2022 - 12:05 Güncelleme: 14.11.2022 - 12:28 / Editör: Ozge Selin
Taksim'i kana bulayan patlayıcı TNT çıktı
İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Taksim’de dün 16.20 sıralarında meydana gelen terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı.

Bombalı saldırıyı gerçekleştiren kadın teröristin, Suriye uyruklu olduğu ve saldırı emrini Afrin’den aldığı belirlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü de hain saldırı sonrası araştırmalarını genişletti.

TNT olduğu tespit edildi
Bu kapsamda Kriminal Daire Başkanlığı İstanbul Bölge Laboratuvarı, incelemesini tamamladı.

AA'nın haberine göre; Taksim'deki saldırıda kullanılan patlayıcının, TNT olduğu tespit edildi.

Emniyet'in açıklamasında "Olay yerinden, teröristin olay yerine gelirken kullandığı araçtan ve şehit olan vatandaşlarımızın üzerinden elde edilen bulguların Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı İstanbul Bölge Laboratuvarımızda gerçekleştirilen kimyasal incelemesinde, saldırıda kullanılan patlayıcının yüksek güçlü patlayıcılardan olan TNT olduğu tespit edilmiştir." denildi.

Emniyet’ten terörist ile ilgili açıklama
Öte yandan Suriyeli kadın terörist ile ilgili Emniyet’ten gelen açıklamada ise şu ifadelere yer verilmişti:

"Bombayı koyan şahsın Küçükçekmece ilçesinde bir adrese gittiği tespit edilmiştir. Belirlenen adrese saat 02.50'de yapılan operasyonda, olayı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albashır isimli şahıs sağ olarak ele geçirilmiştir.

Şahıs yapılan sorgusunda, PKK/PYD/YPG terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin üzerinden ülkemize eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını beyan etmiştir.

PKK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye Kobani'deki merkezinden İstanbul'da eylem talimatı alarak 13 Kasım'da saat 16.20 sıralarında bombalı eylemi gerçekleştirdiğini ve kaçtığını beyan etmiştir.

Olayla ilgili başlatılan çalışmalar çok yönlü olarak devam etmektedir."
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