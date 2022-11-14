Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 45 gözaltı

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 7-13 Kasım tarihleri arasında kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık olaylarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 45 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 4 gram metamfetamin, 4 gram eroin, 5 gram esrar, 4 bin 266 sigara, 9 bin 200 makaron, 84 cep telefonu aksesuarı, 60 puro, 24 adet cep telefonu ve 17 kilo nargile tütünü ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.