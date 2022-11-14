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Kendini ateşe veren kadını komşuları söndürdü

Elazığ’da evinin bodrum katında kendini yakan kadın, komşuları tarafından söndürüldü. Yaralanan kadın, tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme yaptı.

Ekleme: 14.11.2022 - 16:50 Güncelleme: 14.11.2022 - 16:51 / Editör: Ozge Selin
Kendini ateşe veren kadını komşuları söndürdüOlay, İzzetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ruhsal sıkıntıları olduğu öğrenilen K.A., evde kimse olmadığı sırada bodrum kata inerek kendi ateşe verdi.

Durumu fark eden komşuları, müdahale ederek kadını söndürdü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme yaptı.


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