Katar Emiri Al Sani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak taziyede bulundu

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak İstanbul'daki patlamada hayatını kaybedenler için taziye dileklerini iletti.

Katar Emirliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Katar Emiri Al Sani, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamayla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.Al Sani, patlamada hayatını kaybedenler için taziye dileklerini iletti, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.