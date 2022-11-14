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İstiklal Caddesi'ndeki ağaçlar kaldırılıyor...

İstiklal Caddesi'nde altı kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin de yaralandığı terör saldırısının ardından caddedeki ağaçlar kaldırılmaya başlandı.

Ekleme: 14.11.2022 - 21:41 Güncelleme: 14.11.2022 - 21:52 / Editör: Ozge Selin
İstiklal Caddesi'ndeki ağaçlar kaldırılıyor...
İstanbul Valiliğinin güvenlik tedbiri kapsamında aldığı karar üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, İstiklal Caddesi'nde yer alan beton saksılardaki ağaçları ve bitkileri kaldırmak için çalışma başlattı.

Saksılardaki bitkileri ve ağaçları iş makineleri yardımıyla sökerek kamyona koyan ekipler, daha sonra beton saksıları kaldırmak için çalışma yapacak.

İstiklal Caddesi'ndeki ağaçlar kaldırılıyor...

ESNAF KALDIRILMASINI TALEP ETMİŞTİ

Bölge esnafı, güvenlik zafiyeti oluşturduğu belirterek bankların kaldırılmasını talep etmişti.

İstiklal Caddesi'ndeki ağaçlar kaldırılıyor...

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İstiklal Caddesi'ndeki ağaçlar kaldırılıyor...
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