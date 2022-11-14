Altılı masadan terör saldırısına ilişkin ortak bildiri

Türkiye, dün Taksim'deki patlamayla yasa boğuldu.İstanbul'un en işlek noktalarından biri olan İstiklal Caddesi'ne bir terörist tarafından bırakılan bomba yüklü çanta patlatıldı.Patlamada 6 vatandaşımız şehit olurken, 81 vatandaşımız da yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.Yaşanan olayın ardından anında harekete geçen ekipler, kısa bir sürede bomba yüklü çantayı patlamanın olduğu yere bırakan Suriye uyruklu Ahlam Albashir'i yakaladı.PKK/PYD tarafından Suriye'de eğitim gören teröristin yakalanması sonrası Türkiye şehitlerine ağlarken, muhalefet cephesi de bir kez daha toplandı.CHP, İyi Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanları, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ev sahipliğinde bir araya geldi.Altı partiden, patlamaya ilişkin ortak bir açıklama yapıldı.Altılı masayı oluşturan 6 partinin yaptığı toplantıda, öncelikli konu olarak terör saldırısının ele alındığı aktarıldı.Hain saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dilendi.Açıklamanın devamında terör saldırısına tepki gösterilirken, hain saldırının sorumlusu PKK/PYD'nin ismi geçirilmedi.Dikkat çeken bu ayrıntı sonrası açıklama şöyle devam etti:'Dün (13 Kasım 2022) İstanbul Taksim'de meydana gelen hain terör saldırısını toplantımızın öncelikli gündem maddesi olarak ele aldık. Saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Hayatını kaybedenlerin sayısının artmaması için dua ediyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Terörü, terör örgütlerini ve terörden medet umanları lanetliyoruz.Bizler, Türkiye'yi terör saldırılarıyla dizayn etmek isteyenlere karşı kararlı duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz. Terör örgütlerinin amaçlarına ulaşmalarına hiçbir koşulda müsaade etmeyeceğiz. Terörle mücadelenin hukuk devletinin en öncelikli görevlerinden birisi olduğu inancındayız. Bu mücadele sonuç alana dek sürdürülmelidir. Bizler sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve kararlıyız. Milletimizin barış, huzur ve güven ortamında yaşaması hepimizin elindedir. Ülkemizin yarınlarını demokratik bir hukuk devletinde güvenle kuracağız. Bütün zorlukları hep birlikte aşacağız.'