Yavuz Ağıralioğlu açıkladı! 'Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemiyoruz.'

Yavuz Ağıralioğlu, Pınar Işık Ardor'un sunduğu programda çarpıcı açıklamalarda bulundu.Pınar Işık Ardor'un "Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz endişesi mi duyuyorsunuz?" sorusuna cevap veren Yuvaz Ağıralioğlu, “Endişemiz var, evet.' şeklinde cevap verdi.Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmasını istemediklerini belirten Yavuz Ağıralioğlu, 'Meral Akşener'in aday olmasını istiyoruz' şeklinde açıklamalarda bulundu.Açıklamalarını sürdüren Ağıralioğlu, "Geçiş sürecini yönetir Başbakan olur. Bu berbat sistemin son Cumhurbaşkanı olur ondan sonra da parlamenter sistemin ilk Başbakanı olur." dedi.