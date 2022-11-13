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Bakan Bozdağ'dan İstiklal'deki saldırıya ilişkin önemli bilgi: Bir kadın 40 dakika bankta oturmuş

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, A Haber'de Beyoğlu'nda meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Bakan Bozdağ, patlamaya ilişkin şüpheli bir kadının olduğunu belirterek, "Bir kadın bankta 40 dakika kadar oturuyor, kalktıktan bir süre sonra patlama oluyor. Şu anda o kadınla ilgili tüm veriler inceleniyor." dedi.

Bakan Bozdağ'dan İstiklal'deki saldırıya ilişkin önemli bilgi: Bir kadın 40 dakika bankta oturmuş
Ekleme: 13.11.2022 - 22:14 Güncelleme: 13.11.2022 - 22:27 / Editör: Ozge Selin
Bakan Bozdağ'dan İstiklal'deki saldırıya ilişkin önemli bilgi: Bir kadın 40 dakika bankta oturmuş
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Beyoğlu, İstiklal Caddesinde yaşanan ve 6 kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili A Haber'de açıklamalarda bulundu.

Bakan Bozdağ, "Bir kadın bir bankta 40-45 dakika kadar oturuyor, kalktıktan bir süre sonra patlama oluyor. Şu anda o kadınla ilgili tüm veriler inceleniyor. Henüz ismi belli değil. Bütün kayıtlar takip ediliyor, bir takım arkadaşlarımız peşindeler." dedi.

"İKİ İHTİMAL VAR"
Saldırının bir terör eylemi olduğunun değerlendirildiğini belirten Bakan Bozdağ, "İki ihtimal var. Ya o poşet veya çanta onun içinde düzenek var kendi patlıyor ya da uzaktan birisi patlatıyor. Şu anda bunların hepsi inceleniyor." ifadelerini kullandı.

"ASILSIZ HABERLERE İTİBAR EDİLMEMELİ"
"Hangi terör örgütü olduğu yapılan araştırmalar sonucu belli olacak. Olay yerinde parçalar dışında kanaat getirecek bir veri yok." açıklamasında bulunan Bakan Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu olay nedeniyle pek çok asılsız haber sosyal medyada dolaşıyor. Sosyal medyada dolaşan asılsız haberlere itibar etmemesinde büyük fayda var."
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