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Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten AB'ye 'Kıbrıs' tepkisi! 'Haksız ve ikiyüzlü bir açıklama'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "AB tarafından KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olmasına ilişkin yapılan açıklama haksız ve ikiyüzlü bir açıklamadır" dedi.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten AB'ye 'Kıbrıs' tepkisi! 'Haksız ve ikiyüzlü bir açıklama'
Ekleme: 13.11.2022 - 10:10 Güncelleme: 13.11.2022 - 10:49 / Editör: Ozge Selin
Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten AB'ye 'Kıbrıs' tepkisi! 'Haksız ve ikiyüzlü bir açıklama'
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Avrupa'dan gelen Türk Devletleri Teşkilatı talebine ilişkin ''AB tarafından KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olmasına ilişkin yapılan açıklama haksız ve ikiyüzlü bir açıklamadır. Avrupa Birliği, Kıbrıs konusunda Yunanistan ve GKRY'nin peşinde sürüklenmektedir. O yüzden bu açıklamalar yok hükmündedir" dedi.

İşte Çelik'in konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

"YOK HÜKMÜNDEDİR"

"Avrupa Birliği, Kıbrıs konusunda Yunanistan ve GKRY'nin peşinde sürüklenmektedir. O yüzden bu açıklamalar yok hükmündedir.

Kıbrıs Türkleri uluslararası toplumun saygın bir üyesidir. KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olması doğru ve son derece doğal bir durumdur...

Avrupa Birliği'nin KKTC'yi yok saymaya çalışan tutumu tarihi ve siyasi açıdan ilkesiz bir yaklaşımdır.

Cumhurbaşkanımızın son olarak Türk Devletleri Teşkilatı toplantısında vurguladığı gibi KKTC'nin hak ve menfaatlerini her zeminde savunmaya devam edeceğiz…"
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